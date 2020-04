Appuntamento alla chiesa per comprare droga, nei guai pusher e clienti

Sarzana - Val di Magra - Sono partiti in cinque per andare a Sarzana a comprare droga. Nei guai è finito anche lo spacciatore che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e violazione delle norme sull'immigrazione. I suoi cinque acquirenti non solo sono stati segnalati come assuntori di sostanze ma dovranno pagare anche 400 euro a testa per la violazione del divieto per il contenimento da Covid-19.

A intervenire sui fatti sono stati i carabinieri di Sarzana che hanno trovato il gruppo in Via Paganino, davanti alla chiesa. A destare l'attenzione era il via vai nella zona: una processione. I carabinieri li hanno notati mentre uno ad uno confabulavano con fare sospetto ed in compagnia di un ragazzo magrebino, di 19 anni, già noto alle Forze dell’Ordine per pregressi episodi di spaccio di cocaina.

I militari si sono appostati e hanno così potuto osservare che non si trattava di una semplice passeggiata vicino casa, ma di un acquisto di droga.

Man mano che i clienti si allontanavano dal luogo i militari in borghese segnalavano ai colleghi i soggetti consentendo loro di fermarli e perquisirli.

I Carabinieri hanno fermato inizialmente tre clienti recuperando 2 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana, nascoste nelle tasche degli stessi. Per la strada hanno fermato altri due noti consumatori di sostanze stupefacenti che, senza remora alcuna, hanno dichiarato che si stavano recando ad acquistare alcune dosi di droga.

A quel punto, comprovata l’attività di spaccio e non occasionale, i militari sono intervenuti fermando il marocchino a cui hanno trovato indosso ulteriori 5 grammi di cocaina.