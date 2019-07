Anziano disperso a Fossone, ricerche fino a Luni

Sarzana - Val di Magra - È stato avvistato per l'ultima volta ieri, martedì, nel tardo pomeriggio in via Monteverde. Da quel momento si sono perse le tracce di Emilio Berti, 81enne residente nella frazione carrarese di Fossone, per il quale da ieri sera sono scattate le ricerche che si stanno effettuando anche con l'ausilio di elicotteri. La zona battuta da vigili del fuoco, polizia di Stato e forestali è quella di Fossone alto, Monteverde e Luni. Le ricerche sono in corso. Nel caso qualcuno abbia notizie può farlo sapere, contattando il Commissariato di polizia di Carrara.



Dalla sua pagina Fb il nipote ed ex assessore di Carrara, Carlo Martini, rivolge un appello e afferma che l'anziano ha problemi di salute. «Può aver preso direzione Gildona o Isola di Ortonovo. Chi avesse notizie o visto – ha evidenziato – è pregato di contattarmi in privato o al 335 8452520, chi ha telecamere e può vedere registrazioni in via Monteverde, per cortesia, lo faccia».