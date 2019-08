Anziana truffata a Castelnuovo, finti tecnici del gas rubano gioielli

Sarzana - Val di Magra - E' difficile da quantificare il danno causato ad un'anziana di Castelnuovo Magra, a Colombiera, che questa mattina è finita nella rete di due truffatori. Classica la scusa con la quale si sono presentati alla porta della donna: "Siamo due tecnici del Comune e dobbiamo fare un controllo su una perdita di gas e l'inquinamento dell'acqua".

Poche semplici parole che hanno convinto la signora ad aprire la porta e far entrare i due sconosciuti che con abilità hanno conquistato la sua fiducia. Un altro passo, classico quanto odioso, è stato dirle che tutto ciò che più di valore aveva in casa andava messo in un posto sicuro.

Così è stato. La signora ha preso monili d'oro, contanti e il gioco, per i truffatori, si è concluso. Di lì a poco si è svelato l'arcano: i due erano truffatori in piena regola ma ormai era troppo tardi per tornare indietro.

Per l'odioso episodio è stata fatta denuncia ai carabinieri che stanno procedendo con tutte le verifiche del caso. In breve tempo la notizia si è diffusa in lungo e in largo, complici i social network. E assieme all'allarme di prestare la massima attenzione anche l'appello a non aprire agli sconosciuti.