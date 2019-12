Anziana investita in piazza Martiri, si cercano testimoni

Sarzana - Val di Magra - Si cercano testimoni per il sinistro avvenuto il 22 novembre scorso intorno a Mezzogiorno di fronte alla banca Credit Agricole di via Gori all'angolo con piazza Martiri a Sarzana. Nell'occasione era rimasta coinvolta una signora di 75 anni investita mentre stava attraversando le strisce pedonali. Successivamente la donna era stata trasportata in ambulanza al San Bartolomeo con gravi lesioni.



Chiunque avesse informazioni o avesse assistito al sinistro può contattare direttamente lo studio legale Ambrosini Elisabetta e Tonelli Martina, difensori di fiducia della signora rimasta ferita, con studio in via Pietro Gori 10 a Sarzana, al numero 0187610499 oppure via mail tonelli.martina@hotmail.it