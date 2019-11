Sarzana - Val di Magra - Paura per una signora di 88 anni in località San Lazzaro a Sarzana. L'anziana non rispondeva e allora sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono passati da una finestra per raggiungerla. L'episodio risale a questa mattina. Con tutta probabilità la donna sarebbe caduta nel corso della notte mentre si trovava in cucina. Una volta entrati in casa lei era in stato confusionale ed è stata ricoverata in ospedale.