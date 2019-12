Antidroga, due denunciati a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Effettuato nel pomeriggio di ieri a Sarzana un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore della Spezia e finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nei pressi della stazione ferroviaria gli agenti del Commissariato, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno fermato un trentenne italiano che aveva appena acquistato due dosi di cocaina da un grammo.



Le immediate indagini avviate hanno permesso di accertare che lo stupefacente era stato ceduto da due stranieri di origine marocchina, classe ’78 e ’00, pregiudicati e senza fissa dimora e già noti agli uffici, che sono stati denunciati per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti ed il giovane italiano segnalato alla Prefettura come assuntore (art.75 D.P.R 309/90). La posizione degli stranieri è inoltre al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.



Nel corso del servizio gli operatori effettuavano posti di controllo nelle principali vie di accesso alla città identificando trenta persone e controllando una ventina di veicoli. Nella medesima giornata sono stati conclusi gli accertamenti investigativi in merito al sinistro stradale autonomo, avvenuto nella notte di sabato scorso, quando un ragazzo

33enne di origine belga, è finito fuori strada percorrendo viale XXV Aprile. Il tasso alcolemico rilevato al momento dell’incidente è risultato quasi tre volte superiore al massimo consentito, pertanto l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica ai sensi dell’art.186 C.d.S.