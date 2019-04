Animali selvatici nel canale Lunense. In media un salvataggio a settimana

Questa mattina l'ultimo intervento. Un giovane capriolo in difficoltà è stato recuperato prima tramite lazo e poi con la scala.

Sarzana - Val di Magra - Fine turno movimentato per i Vigili del Fuoco si Sarzana che si sono calati nel Canale Lunense per recuperare un giovane capriolo in difficoltà. L'animale è scivolato all'altezza dello scolmatore senza più riuscire a muoversi. Qualcuno lo ha notato e ha chiamato i Vigili del Fuoco.



Erano le 6.30 circa quando sul posto è arrivata la squadra di Sarzana che si è prodigata nel recupero. L'animale dapprima è stato preso con un lazzo, prestando la massima attenzione al suo lungo collo, poi i pompieri lo hanno raggiunto con una scala per levarlo dal pantano restituendogli la libertà. Alle 7.45 la squadra è rientrata in caserma.



Un intervento questo che capita spesso in Val di Magra. Mediamente i Vigili del Fuoco, almeno una volta a settimana, si calano nel canale per salvare un animale in difficotà che siano caprioli o cani. Nell'ultimo periodo la maggior parte dei salvataggi si sono concentrati su animali selvatici.



