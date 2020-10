Alunno positivo, in quarantena classe del Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - “Il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la quarantena per gli studenti presenti nella classe seconda D il giorno 1 ottobre 2020”. E' quanto comunica l'Istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana informando inoltre che fra oggi e domani tutti i genitori saranno contattati dal Diapartimento di Prevenzione, e precisando chbe “non è presente, all'interno dell'Istituto, alcun cluster di Covid-19”.

La quaratena è scattata in seguito alla positività riscontrata in un alunno che dal primo ottobre non era più andato a scuola avvertendo subito con i genitori la dirigenza scolastica e l'Asl che ha provveduto ad avviare la procedura per il resto della classe.