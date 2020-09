Alunni positivi, due classi di Castelnuovo in quarantena

Sarzana - Val di Magra - Due classi dell'istituto comprensivo a Castelnuovo Magra in quarantena. Il provvedimento è scattato quest'oggi non appena gli enti competenti hanno appreso della positività di altrettanti bambini frequentanti la scuola di Palvotrisia in due classi differenti. I fratelli, a scopo precauzionale, sia oggi che ieri erano stati tenuti a casa dai genitori che avevano voluto attendere l'esito dei rispettivi tamponi avendo avuto il sospetto di essere entrati in contatto con un altro positivo. Nelle prossime ore tutte le famiglie interessate – circa una cinquantina di persone considerando anche gli insegnanti – saranno contattate da Asl5 che indicherà tutte le procedure da seguire.



“Stiamo seguendo la situazione costantemente – spiega il sindaco Daniele Montebello – in stretto contatto con il dirigente scolastico e Asl. La riapertura dell'istituto per l'inizio dell'anno scolastico è stata caratterizzata da interventi mirati pensati per consentire la ripresa in massima sicurezza e siamo fiduciosi che questo possa aiutare a ridurre al minimo le conseguenze. Auspichiamo – conclude – che la decisione dei genitori di tenere a casa precauzionalmente i due alunni sia oggi che ieri possa aver evitato altri contagi”.



Per Castelnuovo si tratta della seconda emergenza in pochi giorni vista quella della residenza psichiatrica “Cardinal Maffi” dove si è verificato un focolaio con oltre venti positivi fra pazienti e operatori.