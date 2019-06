Altro raid vandalico all'interno delle Poggi-Carducci

Sarzana - Val di Magra - Dopo quello di soli quindici giorni fa, la notte scorsa ignoti hanno effettuato un nuovo raid all'interno della secondaria Poggi Carducci di Sarzana, causando danni ingenti agli arredi scolastici. A darne notizia è lo stesso Istituto Comprensivo che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato le foto inequivocabili e sottolineato come si tratti di “Una brutta vicenda simbolo di mancato rispetto per le istituzioni scolastiche. E’ manifestazione solo di un disagio personale? - si legge - E’ incapacità di comunicazione? E’ un anonimo grido di aiuto? Non si può insegnare se non si educa, e non si può educare facendo l'elenco delle regole da rispettare. Solo rafforzando l’alleanza tra cittadinanza e istituzioni si possono elaborare linee per affrontare le priorità che possiamo condividere, ciascuno in coerenza con la sua identità. Allora – si chiude il post – è necessario essere uniti in una forte sinergia per essere educatori e sconfiggere bullismo e vandalismo”.

Come noto la struttura sarà oggetto di un imponente progetto di demolizione e ricostruzione ma nel frattempo cittadini e genitori chiedono maggior vigilanza e sicurezza.