Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato ieri l'ordinanza contingibile urgente di sgombero del campo nomadi di Tavolara dove a febbraio le ruspe avevano abbattuto le baracche abusive (QUI). A distanza di qualche mese però il terreno è stato nuovamente occupato e nei giorni scorsi al termine di un sopralluogo i Carabinieri hanno segnalato una situazione “di allerta igienico-sanitaria”. Nell'area - di proprietà della società Sarzana Sviluppo in liquidazione - sono state infatti realizzate altre baracche prive di acqua potabile, luce e servizi igienici “con presenza di uno scavo nel terreno coperto da tavole con foro al centro utilizzate come latrina colmo di vermi di svariate dimensioni e di pozzo di rifiuto di vasca da bagno utilizzato come lavatoio”.



Preso atto di tutta la documentazione il sindaco non ha potuto fare altro che emettere l'ordinanza visto che la situazione descritta dai militari “costituisce rischio per la salute per la popolazione limitrofa all'area oggetto dell'insediamento abusivo e per gli stessi occupanti”. Lo sgombero dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di notifica dell'ordinanza agli occupanti mentre la bonifica e il ripristino delle ordinarie condizioni igienico-sanitarie spettano alla proprietà che di fatto però non potrà eseguirle.



(immagine dal blitz di febbraio)