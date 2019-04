Allagamenti, maxi lavoro a Ressora e Lagoscuro

Centralina dei vigili del fuoco sommersa da centinaia di telefonate.

Sarzana - Val di Magra - Numerosi gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco, a causa del maltempo che ha interessato la nostra provincia.

Al momento sono circa una trentina quelli effettuati, altri ne sono ancora in corso per un totale previsto, a fine giornata, di almeno cinquanta interventi.

Ancora più numerose, sono state invece, le telefonate giunte alla Sala Operativa VV.F.: in questo caso si superano abbondantemente le centinaia.

Gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco riguardano soprattutto prosciugamenti di locali abitativi posti ai piani terreni e di attività commerciali e industriali.

Tra le zone più colpite c'è sicuramente la località Lagoscuro, la zona industriale al confine tra i comuni di Bolano, Follo e Vezzano Ligure ,dove hanno sede, oltre alle civili abitazioni, numerose attività industriali e commerciali.

Anche Ressora, nel comune di Arcola, specialmente nelle ultime ore, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che la momento stanno ancora operando in zona con due squadre. Sempre nell'Arcolano, situazione ben 'annacquata' anche a Romito, con il Rio Maggio tenuto d'occhio con preoccupazione dai residenti (nella foto, Via Ca' del Bosco a misura di germano reale in uno scatto della consigliera comunale Righi).

Il centro città è stato interessato nella mattinata da alcuni interventi volti alla rimozione di tegole e lamiere pericolanti.