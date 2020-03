Alcol per accendere il fuoco, 45enne ustionato ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Parziali ustioni al volto e tanta paura in Via Valentini ad Arcola. E' il bilancio della brutta giornata di un vezzanese di 45 anni rimasto lievemente ustionato per aver acceso il camino. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito l'uomo ha acceso il fuoco, utilizzando anche dell'alcol, c'è stato però un ritorno di fiamma che l'ha investito. Poteva finire in tragedia. L'uomo è rimasto ferito al volto e nella parte alta del torace, non ha mai perso conoscenza. Si sono presi cura di lui i soccorritori e il 118 che hanno provveduto al trasferimento in Pronto soccorso dove non è dovuto ricorrere alla shock room. I Vigili del Fuoco hanno proceduto a controllare che non ci fossero residui di incendio all'interno della canna fumaria.