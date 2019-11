Alcol negato, si intasca il telefono della cameriera: rimpatriato il giorno dopo

Sarzana - Val di Magra - Sarzana-Bologna-Casablanca in poche ore. Per passare da un bar del centro della cittadina al Marocco è bastato un gesto, quello di intascarsi lo smartphone di un cameriere che gli aveva appena negato un drink. Era notte e il locale si apprestava a chiudere quando l'avventore dell'ultima ora si è presentato al bancone chiedendo di consumare. Oltre a essere fuori tempo massimo, il cliente sembrava aver già iniziato la serata molte ore prima. Un momento di distrazione e l'uomo non c'era più così come il telefono di un'impiegata che era stato lasciato su un tavolo.

Chiesto l’intervento della Polizia tramite il numero unico 112, la donna ha atteso gli agenti che sono arrivati in pochi minuti. Ascoltato il racconto della vittima e esaminati i filmati delle telecamere interne, gli agenti hanno compreso la dinamica riconoscendo subito l’autore del furto. Si trattava di un cittadino marocchino 32enne, già peraltro coinvolto recentemente nella operazione antidroga “Skate Park” condotta proprio a Sarzana dalla squadra mobile spezzina e terminata con l’esecuzione di cinque misure cautelari ai danni di cinque stranieri responsabili di attività di spaccio di stupefacenti in luoghi frequentati da minori, comprese le scuole vicine alla stazione ferroviaria.



Gli operatori della volante si sono dunque recati immediatamente alla stazione di Sarzana dove hanno trovato il ladro su un binario in attesa del primo treno utile per scappare. Vistosi sorpreso il cittadino extracomunitario ha tentato una breve fuga subito bloccata dagli agenti.

Condotto in commissariato per gli accertamenti del caso, il soggetto è risultato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia della Spezia che veniva immediatamente notificata. Accertata inoltre la sua irregolarità sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione della Questura della Spezia che ha provveduto a quanto previsto per la sua espulsione con rimpatrio immediato in Marocco. Alle 17.15 di ieri è stato imbarcato all’aeroporto Marconi di Bologna su un volo diretto a Casablanca, scortato da personale della Polizia di Stato che lo seguirà fino allo sbarco nel paese d’origine.