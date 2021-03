Alcol, chetamina e hashish: festino abusivo ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Una violazione totale delle normative anti Covid condita da alcol, chetamina e hashish. Quando poi hanno capito che erano arrivati i carabinieri qualcuno ha avuto anche la brillante idea di nascondersi nell’armadio. E’ solo una parte del bilancio dell’operazione condotta questa notte dai carabinieri di Arcola che hanno stanato un festino abusivo al quale stavano partecipando 13 giovani, tutti maggiorenni.

L'episodio è avvenuto ad Arcola e a chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti in zona. L’arrivo delle divise ha scatenato il fuggi fuggi: alcuni dei presenti hanno addirittura tentato di nascondersi sotto i letti e come detto negli armadi. Sono stati tutti bloccati e identificati comunque.



I giovani, risultati tutti residenti in vari centri della Val di Magra, stavano partecipando ad una festa privata a base di musica, alcol e sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno infatti trovato sessantatré spinelli, molti dei quali parzialmente consumati, circa quindici grammi di hashish e mezzo grammo di chetamina, oltre a numerose bottiglie di alcolici.

Durante le operazioni uno dei giovani accusava un malore ed i carabinieri richiedevano l’intervento di un’autoambulanza. Il personale medico riscontrava uno stato morboso a seguito assunzione di sostanze stupefacenti e procedeva al trasporto in ospedale e al successivo ricovero.

Lo stupefacente, per un valore complessivo di circa trecento euro, veniva sequestrato e tutti i giovani sono stati segnalati alla Prefettura della Spezia quali assuntori di sostanze stupefacenti, oltre ad essere sanzionati ciascuno con una somma di 400 euro per violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19 per il loro comportamento, peraltro proprio nel momento in cui, a seguito dell’andamento della curva dei contagi, le persone continuano ad affrontare restrizioni.