Ai domiciliari, ma con un etto di cocaina nascosto in casa

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri sono andati a colpo sicuro alle prime luci dell'alba. Gli uomini della sezione radiomobile di Sarzana hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne originario della provincia di Enna ma residente a Sarzana. L'uomo già ai domiciliari, durante una perquisizione della sua abitazione è stato trovato in possesso di circa cento grammi di cocaina suddivisa in più involucri abilmente occultati. Un bilancino di precisione, materiale vario per confezionamento e contante per 2.500 euro il resto dei sequestri effettuati dagli uomini dell'Arma. L'uomo dopo gli atti di rito è stato tradotto presso la casa circondariale della Spezia.