Agenti in borghese per stanare gli scippatori dei cimiteri

Sarzana - Val di Magra - Durante il ponte dei santi la polizia locale di Santo Stefano Magra, con a capo il comandante Flavio Toracca, ha svolto servizi in borghese mirati al contrasto di scippi all’interno dei cimiteri e furti nelle auto in sosta in aeree adiacenti. Purtroppo, infatti, negli anni scorsi si sono verificati alcuni episodi successivamente denunciati dai cittadini e per questo, gli agenti, coordinati nei servizi esterni dal vice comandante Maurizio Perroni, hanno svolto servizio in abiti civili e con auto “civetta” senza colori d’istituto. Il bilancio è stato di 12 persone identificate e nessun accertamento di furti o scippi in quanto non sono stati accertati atteggiamenti delittuosi. Gli agenti hanno anche monitorato che le persone indossassero la prescritta mascherina ed in merito non è stato elevato alcun verbale.