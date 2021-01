Addio all'avvocato Cervia, già consigliere dell'Ordine e animatore dei Giuristi cattolici

Sarzana - Val di Magra - Si è improvvisamente spento stamattina l'avvocato Giannino Cervia. Aveva 77 anni. Di radici fieramente ortonovesi, richiamate ogni volta in cui era possibile nelle pittoresche espressioni vernacolari che alternava scherzosamente a raffinati latinismi, di una scuola forense, quella lunense, che ha espresso gli avvocati Barrani e Boggia, che rifulsero a Genova, l'avvocato Cervia ha illuminato il foro spezzino (e, finché c'è stato, il non meno prestigioso foro sarzanese) con l'acume del suo ingegno, la solidità della sua cultura giuridica, l'eleganza dei suoi scritti difensivi, la passione delle sue vivaci arringhe. Era stato consigliere dell'Ordine degli avvocati, sempre attento custode della dignità della professione forense e appassionato tutore delle prerogative dell'avvocato. Sorretto per tutta la vita da un'incrollabile e orgogliosa fede cristiana, è stato a lungo animatore del movimento dei Giuristi cattolici.