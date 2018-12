Addio ad Annunzio Lagomarsini, costruì la "casa volante"

Inventore per passione era diventato celebre grazie all'abitazione che si alzava e ruotava a seconda delle esigenze. Domani i funerali.

Sarzana - Val di Magra - Voleva vedere il mare o godere del sole e dell'ombra ogni volta che voleva, così nel 1994 aveva costruito nel proprio terreno a Castelnuovo Magra una casa speciale, capace di alzarsi fino 22 metri di altezza e ruotare su se stessa di 360gradi o spostarsi su un'apposita rotaia. Un'invenzione tanto curiosa quanto straordinaria per la quale sarà ricordato Annunzio Lagomarsini, scomparso nelle scorse ore all'età di 86 anni, molti dei quali spesi dando sfogo ad un ingegno non comune che lo aveva fatto conoscere in molti angoli del mondo. A Castelnuovo, a due passi dal cimitero dell'Angelo dove si trova la casa, erano arrivati architetti anche dall'Università di Pisa, dalla Francia e dal Giappone, mentre la tv Svizzera aveva addirittura dedicato un documentario a quell'opera in gran parte realizzata con materiali di scarto e seguendo l'istinto oltre alla regole della fisica e della meccanica.



“Ho lavorato per sette anni alla costruzione di questa casa – raccontò anni fa a CdS - completamente da solo, non c’era un vero e proprio progetto, ho fatto solo un prototipo. L'idea di partenza? Ogni volta che costruivo una casa c’era chi avrebbe voluto modificare qualcosa, chi preferiva un appartamento al primo piano piuttosto che al secondo, chi avrebbe voluto le finestre rivolte a Nord e chi a Sud: ecco ho cercato di costruire una casa che accontentasse tutti. Non solo: lo spunto me l’ha dato mio padre che, ormai anziano, spostava la sua sedia in giro per la casa alla ricerca della luce del sole, io ho pensato allora che, alla sua età, avrei voluto piuttosto che a spostarsi fosse la casa”.

Un'opera che non ha mai voluto commercializzare né brevettare ma che ha preferito tenere per sé, come la macchina per cuocere le mondine, il robot con le sue fattezze e l'elica che ricavava aria compressa sfruttando l'energia eolica. Prodotti unici di un talento vero.

La cerimonia funebre si terrà domani alle 15 a Castelnuovo Magra.