Addio a Ostilio Spezzini, una vita per la musica

Sarzana - Val di Magra - Cordoglio a Santo Stefano per la scomparsa di Ostilio Spezzini. Aveva preso confidenza con il clarino poco più che bambino, diventandone magistrale suonatore per settant'anni. Non solo in seno alla banda di Santo Stefano, ma anche con altre formazioni della zona, alle quali prestava volentieri la sua arte. Lavoratore alla Sirma, in portineria, Spezzini, santostefanese classe 32, era stato tra i soci fondatori della Filarmonica di Santo Stefano Magra, presieduta oggi da Salvatore Stelitano, che ricorda Spezzini con affetto e partecipazione. Sentito anche il ricordo del sindaco Paola Sisti: "Una bellissima persona e un grande musicista".