Sarzana - Val di Magra - Si è spenta Mafalda Martorino, partigiana conosciuta come "Kira".

Il funerale avrà luogo domani, venerdì 11 dicembre alle 10 nella chiesa di Madonnetta a Santo Stefano Magra.

L'Anpi di Santo Stefano Magra si stringe intorno ai suoi cari in questo momento doloroso:

"Onore a lei che a rischio della vita ha combattuto per la libertà!".