Addio a Carlo Colle, fu pioniere della nautica fluviale

Sarzana - Val di Magra - Carlo Colle non c'è più. E' mancato, all'età di 88 anni, il pioniere della nautica in Val di Magra. Ha perso la sua battaglia contro il Covid. Colle avrebbe compiuto a breve 89 anni ed è stato il fondatore, negli ultimi anni presidente, dell'azienda Pro Ar-Nav. Ebbe l'intuizione che le sponde del Magra potessero diventare un prestigioso polo della nautica fluviale nel 1959.

A raccontarlo fu proprio lui, due anni fa, nel corso della Giornata del mare che si tenne ad Ameglia. In quell'occasione, proprio per il suo impegno, venne premiato. Il primo pensiero andò al suo socio scomparso tredici anni prima.

Si commosse e raccontò a Città della Spezia la sua storia: "Nel 1959 tornavo dopo anni di navigazione in Francia e Spagna dove la nautica aveva già preso campo. Sbarcato dalle navi mercantili e ho avuto l'intuizione. Cominciai a lavorare lungo il fiume su un piazzalino a Fiumaretta. La prima barca che trattai fu a vela di un ingegnere, figlio del console svedese a Genova, che poi si legò ad una Picedi di Sarzana”.



Quello fu il primo passo. “Più avanti costruii una barca in legno di 13 metri - prosegui Colle -. Poco dopo, mi dovetti spostare a Cafaggio dove cominciai a lavorare ma ebbi qualche problema con i permessi. Le istituzioni dell'epoca, dal sindaco alla Cassa di Risparmio non mi fecero mancare il loro sostegno. Andai fino a Roma da Moro per poter ottenere le autorizzazioni, era molto difficile”.



“Sono partito costruendo tutto pezzo per pezzo - proseguì nel recconto –. Tutti mostrarono grande fiducia in me e nei miei soci. Ricordo con affetto il mio socio Battista Fantoni, scomparso ormai dodici anni fa. Nonostante questa grande perdita sono andato avanti con i suoi figli e i miei ragazzi. Dalla piccola media che avevamo abbiamo ristrutturato tutto nel 2004 e ingrandendo e attrezzandoci per imbarcazioni sempre più grandi”.



“Io sempre lavorato all'insegna del confronto e dell'amicizia con tutti - ha concluso Colle – molti non hanno mai fatto mancare parole di ammirazione nei miei confronti perché sono sempre andato avanti. Oggi in questo lavoro mi accompagnano i miei figli, i miei nipoti e anche i miei pronipoti”.

Una figura di spicco nel mondo della nautica e alla quale la Confartigianato spezzina ha dedicato un pensiero: "Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Carlo Colle, precursore della nautica fluviale in provincia della Spezia e fondatore di Porto Ar-Nav. Ci stringiamo al dolore di figli e nipoti".

L'ultimo saluto a Carlo Colle sarà sabato mattina alle 10.30 a Fiumaretta. Alla famiglia giungano le condoglianze anche da parte della redazione di Città della Spezia.