Accoglie l'ex con un coltello e cerca di violentarla, arrestato

Sarzana - Val di Magra - L'hanno trovata su Via Aurelia con gli abiti strappati e strappati. Disperata e impaurita. Serata da incubo per una 34enne che ieri è stata aggredita dall'ex fidanzato che le aveva chiesto di vedersi, in parcheggio nei pressi dell'Eurospin di Fornola, per cercare di rimettere insieme i pezzi di una relazione ormai finita.

Lui però non l'ha accolta con un mazzo di rose: ha aspettato l'ex compagna con un grosso coltello. Si è mostrato aggressivo e pretendeva di avere un rapporto sessuale con la donna, di origini dominicane e residente in provincia.

Lui, un connazionale 29enne, l'ha aggredita con violenza. Lei ha trovato la forza di reagire, si è divincolata dalla presa dell'uomo e a fuggire verso l'Aurelia. Il destino ha voluto che in quell'esatto momento passasse una gazzella dei carabinieri di Ceparana, impegnata in un controllo del territorio.

I militari hanno prestato le prime cure alla giovane che ha raccontato quanto avvenuto. Le ricerche del suo aggressore sono partite subito e i Carabinieri del Radiomobile di Sarzana lo hanno rintracciato e arrestato poco dopo. La vittima, con le vesti lacerate e tagliate, sequestrate dai Carabinieri, è stata trasportata con ambulanza all'ospedale della Spezia e dimessa nella nottata, con prognosi di 22 gg. salvo complicazioni, refertate dai sanitari a seguito di trauma cranico alla fronte, causatole dalla sassata scagliatale contro dall'ex, e da molteplici contusioni, provocate dalle percosse ricevute. L'uomo è stato condotto in caserma e quindi associato al carcere della Spezia per poi sottoporsi all'interrogatorio di garanzia.