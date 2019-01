Abusivo alla Colonia Olivetti e sette bici rubate da restituire

Controllo straordinario sul territorio da parte della Polizia di Stato e del Commissariato di Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - E' stato stanato all'interno dell'ex Colonia Olivetti mentre dormiva, poi la mattinata è finita con il recupero di almeno sette bici di un discreto valore economico che erano state sottratte indebitamente. L'uomo, marocchino di 26 anni, trovato alla colonia è stato denunciato per occupazione abusiva di edificio.

Ma questa è solo una parte del maxi controllo portato avanti dalla Polizia di Stato su richiesta del questore Francesco Di Ruberto. Quello di stamani era un servizio straordinario di controllo del territorio teso al monitoraggio di edifici pubblici che versano in stato di abbandono preda di abusivi e senzatetto.



Il soggetto trovato alla colonia è stato condotto in Commissariato per accertamenti e, come detto, verrà denunciato per occupazione abusiva di edifici. Nel corso del servizio è stata ritrovata una bicicletta di valore e posta sotto sequestro. Sono ben 7 le biciclette rinvenute dalle Volanti nel corso di sevizi analoghi. Tutte verranno depositate all’ufficio oggetti smarriti del Comune di Sarzana in attesa che i legittimi proprietari muniti di idonea documentazione vengano a reclamarle.