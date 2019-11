Abbatte colonna del gas da ubriaco, poi inveisce contro i Carabinieri

Sarzana - Val di Magra - Una serie di errori impressionante. Nessuno si è fatto male, ma le conseguenze dell'incidente stradale che si è verificato sabato sera in Via Emiliana sono state comunque molto gravi per il giovane di 28 anni che si trovava alla guida, per giungere sino alla condanna a quattro mesi di reclusione, poi sospesa.



Dopo aver perso il controllo della propria auto, è andato a finire contro una colonna di erogazione del gas di una abitazione privata, provocandone la rottura e la fuoriuscita del pericoloso liquido infiammabile. I militari, appena giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area predisponendo una cinturazione della zona tale da impedire l’accesso a persone e mezzi e consentire al personale dei Vigili del fuoco e dell’azienda Italgas intervenuti di bloccare la fuoriuscita del gas e mettere l’impianto in sicurezza.

Il giovane responsabile del sinistro, un 28enne italiano del luogo, anziché aderire all’invito dei Carabinieri di allontanarsi, soprattutto a tutela della sua incolumità, per tutta risposta ha inveito contro i militari con frasi ingiuriose e minacciose opponendo una forte resistenza nel corso del controllo.

Visto lo stato di alterazione psico-fisica del soggetto i militari accertatori, avendone facoltà, hanno sottoposto il giovane all’accertamento etilometrico potendo così accertare che lo stesso si era posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza tant’è che la prova ha dato un valore cinque volte superiore al limite consentito di 0,5 grammi per litro previsto dalla legge.

A questo punto l’autore del fatto, resosi conto che il risultato dell’accertamento comportava conseguenze penali-amministrative, ha tentato addirittura la fuga venendo immediatamente bloccato e portato presso il comando compagnia Carabinieri di Sarzana dove è stato dichiarato in arresto per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale nonché denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e sanzionato amministrativamente.

Questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto e il giovane, a seguito di patteggiamento, è stato condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa.