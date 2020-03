Sarzana - Val di Magra - “Ieri nel nostro territorio sono state le prime due sanzioni a persone uscite di casa in maniera del tutto immotivata”. Così il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello che questa mattina tramite Facebook ha ribadito l'invito a tutti i concittadini a rimanere a casa nonostante la splendida giornata di sole.

“Considerata la bella giornata di oggi – ha detto – vi invito comunque a non uscire, se non per comprovate necessità. I controlli da parte delle Forze dell'ordine proseguiranno”.

Le due persone sono state fermate mentre stavano passeggiando sul Canale Lunense ed essendo anche di un altro Comune non hanno potuto fornire una motivazione valida sul perché si trovassero in quel punto.