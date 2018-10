A Luni cerimonia di congedo per il comandante Puliga

Sarzana - Val di Magra - Cerimonia molto sentita ieri a Luni per il congedo di Giancarlo Puliga già comandante della Stazione Carabinieri di Luni. Originario della Sardegna ma in Val di Magra dalla fine degli anni Ottanta era stato destinato al Comando Stazione dei carabinieri di Sarzana dove si era guadagnato ben presto la stima di superiori e colleghi, ottenendo nel 1990, ancora Brigadiere, il Comando della Stazione di Carabinieri di Ortonovo. Nel 1996 gli viene conferita l’onorificenza di ”Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Durante i 28 anni passati al Comando di detta Stazione si è contraddistinto in vari operazioni di servizio tra le più importanti si ricorda: il 4 febbraio 2007 il rintraccio dopo elaborate indagini e l’arresto di tre pericolosi latitanti di 'ndrangheta che si erano nascosti in un appartamento della Frazione di Luni Mare; il 23 novembre 2011 alla testa dei suoi uomini arrestava in flagranza di reato pericolosissimo pregiudicato armato di pistola il quale stava mettendo in atto una “rapina in villa” ai danni di una facoltosa famiglia di Ortonovo.

Queste due operazioni balzavano agli onori della cronaca nazionale e gli valsero moltissimi attestati di stima da parte Autorità Civili e Militari a livello Nazionale. Poi molte altre operazioni contro la micro criminalità diffusa a livello locale e anche queste gli valsero numerosissimi attestati di stima a livello locale e Provinciale. Persona dotata di capacità, abnegazione e professionalità non comuni , di elevatissime virtù morali e militari, benvoluto e rispettato dai colleghi e soprattutto dalla popolazione che lo hanno sempre contraddistinto nella sua instancabile opera svolta al servizio di tutti gli abitanti di Ortonovo ora Luni.

Ieri la cerimonia si è svolta alla presenze del generale Paolo Nardone Comandante della Legione “Liguria” del Col. Antonio Bruno Comandante Provinciale, capitano Federico Sivlestri Comandante della Compagnia, nonché il Sindaco Alessandro Silvestri e una rappresentanza del Comune di Luni nonché tutti i Comandanti di Stazione appartenenti al Comando della Compagnia di Sarzana gli viene tributato un commuovente saluto di Commiato per ringraziare il Cavaliere Lgt PULIGA della opera prestata negli anni trascorsi al Comando della Stazione di Luni. Gli sono state consegnate targhe ricordo dai colleghi della Stazione di Luni dall’Amministrazione Comunale nonché dai Comandanti di Stazione della Compagnia di Sarzana.



“La sobrietà tipica dei Carabinieri – ha commentato il sindaco Silvestri - è stata accompagnata da momenti di profonda commozione, legati alla lunga attività prestata dal Maresciallo sul nostro territorio ed ai conseguenti racconti di episodi che si sono verificati in questo lungo periodo. Noi lo vogliamo ringraziare per averlo sempre avuto al nostro fianco nella gestione di tutte le problematiche Che di volta in volta ci ha aiutato ad Affrontare, manifestandogli la nostra gratitudine per averci fatto sempre sentire la vicinanza e la disponibilità sua personale e di tutti i Carabinieri. Un sentito ringraziamento quindi da parte di tutta la cittadinanza”.