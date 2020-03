"Ventuno positivi nella casa di riposo, Rsa diventi reparto Covid"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo ricevuto gli esiti parziali dei tamponi alla Sabbadini e gli ospiti positivi sono 21 su 30, oltre ad un operatore (asintomatico) su quattro”. Lo ha comunicato in serata il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla situazione della Rsa.

“I nostri anziani – ha scritto - sono le nostre preziose radici, e non accettiamo alcun trattamento per loro che non sia pari a quello che possono ricevere nei già saturi reparti ospedalieri. La RSA Sabbadini deve essere immediatamente presa in carico da ASL5 quale reparto ospedaliero specializzato in Covid-19. Poco importa se il nostro sarebbe forse il primo esempio in Liguria e in Italia di trasformazione di una Casa di Riposo in reparto: Sarzana chiede questa risposta! La situazione delle RSA in Italia è drammatica e nella nostra Città non intendiamo lasciare nulla di intentato, abbiamo proposto questa nuova modalità di gestione dell’emergenza!

Per gli ospiti negativi, abbiamo chiesto l’immediato trasferimento in strutture pulite, per tutto il tempo necessario. Per tutti i soggetti che hanno avuto contatti diretti o indiretti con gli ambienti della struttura, abbiamo chiesto test a tappeto per proteggere loro e tutti. Siamo certi che le autorità sanitarie sapranno rispondere positivamente alla nostra comunità”.