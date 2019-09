"Tiberi, umiltà e fede per capire il nuovo"

Sarzana - Val di Magra - Una chiesa di San Francesco a Sarzana davvero gremita di persone ha dato venerdì mattina l’ultimo saluto a Giuliano Tiberi, scomparso due giorni prima a seguito di un’improvvisa emorragia cerebrale. Tiberi, che aveva settantasette anni, non era persona che amasse mettersi in mostra, eppure per generazioni di sarzanesi è stato una sorta di “mito”, di punto di riferimento. Il perché è presto detto e sta, in primo luogo, proprio in quel suo atteggiamento schivo e insieme concreto – frutto di carattere naturale ed anche di educazione – che lo rendeva credibile, in tempi nei quali sono sempre di più l’”urlo” e il clamore ad attirare l’attenzione, ma non appunto a dare credibilità. In secondo luogo, Tiberi, nella sua attività commerciale, è stato per decenni capace di cogliere, spesso in anticipo, l’evolversi degli stili di vita. Ed anche per questo è stato da subito un punto di riferimento. Era molto giovane quando, alla fine degli anni Sessanta, rilevò l’antico garage di Boggi, in Sobborgo Emiliano, per avviare il servizio di noleggio auto, servizio che per i giovani di allora era la soglia di uno “status symbol”. Ma poi le auto arrivarono in tutte le famiglie, di noleggiarle non ci fu più bisogno, e Tiberi passò alle autoradio, agli stereo, al servizio della musica alla portata di tutti e non solo dei juke box. E di lì, ancora, cambiando via via la sede della sua attività e man mano trasferendola al figlio Matteo ed ai collaboratori, alla telefonia mobile. “Andiamo da Tiberi”, si è sempre detto a Sarzana per decenni, ed anche in tutta la provincia: non c’era bisogno di aggiungere altro. Venerdì, presiedendo il rito funebre, don Franco Pagano ha rivelato un altro aspetto della personalità di Giuliano, completandola: la sua fede, il suo accogliere il parroco per la benedizione e chiedere che il Rosario di maggio venisse recitato anche presso la sua casa, ed insieme il “guardare oltre” il panorama pure incantevole delle colline sarzanesi, i “cieli nuovi e terra nuova” annunciati nella lettura della Messa. Motivi, ci sembrano, che spiegano ancora di più il valore di una persona e l’affetto di tanti verso di lui e verso la sua famiglia, alla quale rinnoviamo qui le condoglianze.