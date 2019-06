“Spiagge sicure”, dal ministero dell'Interno 42mila euro per contrastare gli abusivi a Marinella

Torri: “In arrivo 7 agenti stagionali per garantire risposte efficaci”.

Sarzana - Val di Magra - È un vero e proprio cambio di passo quello che la Giunta Ponzanelli annuncia di voler mettere in atto sul litorale di Marinella, mirando a reimpostare in toto la visione e la gestione della costa e della spiaggia.

E così, in attesa che gli strumenti urbanistici che realmente ridisegneranno il litorale sarzanese compiano l'iter procedurale previsto, anche a seguito della recente approvazione in Consiglio comunale del Piano Spiagge, l'Amministrazione va avanti con la messa in atto di misure che, di fatto, indicano la direzione.

Quale? Dopo aver portato a termine la pulizia dell'arenile ora via all'operazione “spiagge sicure” che il Comune già nei prossimi giorni metterà in atto grazie a un finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e all'assunzione di nuovi agenti di polizia municipale con contratto stagionale.

Ben 42mila euro è infatti il contributo che arriverà dal Ministero dell'Interno in risposta alla richiesta inoltrata lo scorso aprile dagli uffici comunali: denaro che verrà utilizzato per la prevenzione e il contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione sul litorale.

“Non solo - spiega l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Stefano Torri - anche con l'utilizzo di risorse nostre, nei prossimi giorni, assumeremo complessivamente 7 unità che andranno a rinforzare l'organico alle dipendenze del comandante Franzini. Potremo così garantire un efficace e costante pattugliamento del litorale, compiendo un vero e proprio passo avanti rispetto agli anni e ai decenni scorsi. Per la prima volta Sarzana è stata inserita tra le località costiere che possono beneficiare del fondo per la sicurezza urbana. I nuovi agenti lavoreranno sul nostro territorio per i prossimi 4 mesi per contrastare contraffazione e abusivismo; il nostro obiettivo resta quello di potenziare la pianta organica della polizia locale per dare risposte più efficaci e immediate all'intero territorio”.