"Spiagge invase da auto e camper, a Marinella non è cambiato nulla"

Primo weekend di sole e polemiche sul litorale. Alfieri: "Perseverare è diabolico" e c'è chi denuncia: "Un solo bagno per le spiagge libere".

Sarzana - Val di Magra - Come noto dal prossimo fine settimana la gestione di circa 350 metri di spiagge libere di Marinella sarà gestita direttamente dal Comune che con un investimento di circa 36mila euro si occuperà della loro pulizia e del servizio di vigilanza fino al termine della stagione. Il fine settimana che si sta concludendo però ha evidenziato come la situazione su una parte del litorale sia ancora abbastanza complicata, tanto che in molti hanno manifestato il proprio disappunto attraverso Facebook dove commenti e fotografie emblematiche di un contesto che non sembra discostarsi molto da quello dello stesso periodo di un anno fa.



“Siamo sommersi dalla Lega..lità – ha evidenziato Luigi Alfieri, della consulta di Marinella - se la tanto decantata legalità ci deve portare a situazioni come quella odierna: spiagge invase da automobili e camper, e aree dove l'Amministrazione non permette di aprire parcheggi occupate indebitamente dai vacanzieri, sorge spontanea una domande: cosa è cambiato?. In che direzione spira il vento – ha aggiunto - La legalità va sempre rispettata dove sono i preposti? Capitaneria, Polizia Locale e Amministrazione. Certamente la maggiore responsabilità è di quelli di prima ma: se errare è umano perseverare è diabolico”.

Altri hanno invece ironicamente sollevato un altro problema: “Grazie all'amministrazione comunale per la fila all'unico bagno disponibile per le spiagge libere. Incentiviamo il turismo con donazioni di padelle e pappagalli”. Molti infine hanno infine rimarcato la presenza di “lavarone” sia in riva che nei cumuli sul retrospiaggia. Davanti ad uno di questi si è nuovamente fatta fotografare la consigliere dell'opposizione Beatrice Casini scrivendo “Oggi mare? Idroscalo Marinella”.