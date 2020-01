"Speriamo sia qualcuno della zona, da noi passano tanti operai"

Sarzana - Val di Magra - Jackpot da 67 milioni e 200mila euro vinto grazie a una giocata fatta al punto di vendita Sisal e tabaccheria Il Quadrifoglio di Romito Magra, al 288 della Provinciale (QUI la notizia completa). A rendere l'evento ancora più eccezionale il fatto che il sei sia stato centrato con una schedina da soli 2 euro. Atmosfera frizzate a Romito questa sera, con la ricevitoria presa d'assalto da stampa e curiosi.

"E' una ricevitoria molto frequentata - raccontano i titolari dell'attività Daniela Rolandelli e Riccardo Rocchi, per i quali giocoforza la serranda oggi resta alzata un po' più a lungo -, in questo periodo soprattutto da persone della zona. Da qui passano molti operai, tanti clienti lavorano nei cantieri. Sospetti? Non sapremmo proprio a chi pensare, ma crediamo qualcuno della zona. Appena è uscita la notizia abbiamo pensato a qualche nostro cliente che fa i sistemi. Ma con una schedina da due euro può essere chiunque". Lo scorso 13 marzo un'altra vincita da 100mila euro con il Dieci e Lotto. Non male, ma anni luce dal colpo milionario di questa volta.



"Ho saputo di questa grande vincita - continua Rocchi - grazie alla chiamata di un cliente, qualche ore fa. Ci ha chiamato anche la sindaca (Monica Paganini, ndr) per congratularsi per questo lieto evento. Spero proprio che sia qualcuno della zona, mi farebbe piacere. Porterebbe un po' di serenità dopo la tristezza per quanto accaduto nei giorni scorsi (la prematura scomparsa di Manuel Rosa, ndr) e in generale sarebbe un segnale positivo per questo territorio dove non ci sono tante opportunità e si sente la crisi".



B.M.-N.R.