"Pronti all'emergenza?" giornata informativa a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Nell'ambito della settimana nazionale della Protezione Civile il Comune di Castelnuovo Magra e alcune realtà del territorio hanno organizzato per sabato 26 ottobre una giornata di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti da tenere in caso di allerta meteo, emergenze e altre criticità. Un appuntamento che coinvolgerà tutta la popolazione, ad iniziare dai ragazzi delle medie “Dante Alighieri” alla cittadinanza invitata al centro sociale dove dalle 16 si parlerà della gestione delle emergenze e dove saranno premiati gli studenti che realizzeranno il nuovo logo per la Protezione Castelnovese. Alle 13, sempre nello spazio pubblico polivalente di via Carbonara ci sarà invece il pranzo sociale a cura degli Amici del Giacò (prenotazioni al 3384985683) il cui ricavato servirà per sostenere i volontari ma anche le altre associazioni coinvolte come la Pubblica Assistenza e l'Avis.



“Il nostro obiettivo è quello di divulgare al meglio il piano di protezione civile recentemente approvato – ha spiegato questa mattina il sindaco Montebello – e portare a conoscenza della cittadinanza tutte le procedure da seguire. È fondamentale divulgare la cultura dell'autoprotezione e continuare a far capire cosa si deve fare quando viene diramata un'allerta, non solo per la pioggia. Ad oggi – ha aggiunto – con il servizio telefonico raggiungiamo circa 5.000 persone, più o meno l'85% della popolazione castelnovese e ricordiamo a tutti gli altri che è possibile iscriversi recandosi in Comune e completando un semplice modulo per essere sempre aggiornati”.



“Lavoriamo su questa giornata da tempo – ha proseguito Marina Ricci, comandante della Polizia Locale – e abbiamo subito colto l'occasione per coinvolgere anche i ragazzi delle scuole medie per realizzare il nuovo logo ma soprattutto perché proprio tramite i più giovani si possono far crescere la resilienza nella comunità e la cultura di Protezione Civile”. “Per la prima volta uniamo il mondo dell'associazionismo per una iniziativa di questo tipo – ha aggiunto l'assessore Katia Cecchinelli – e la collaborazione di Avis, Protezione Civile, Pubblica Assistenza e Amici del Giacò è per noi molto preziosa vista anche l'importanza dell'argomento perché la sicurezza parte dalla consapevolezza che ciascuno di noi deve avere. Per questo i ragazzi saranno protagonisti di questa giornata”. “Negli ultimi mesi sono stati fatti importanti passi avanti – ha osservato Loris Pietrobono, consigliere con delega alla Protezione Civile – dall'approvazione del nuovo piano all'inaugurazione del magazzino fino all'imminente di nuovo mezzo. C'è una struttura molto organizzata che sabato sarà a disposizione per fornire informazioni semplici ma essenziali sui comportamenti da tenere in caso di rischio”.



Come detto daranno il loro apporto anche le altre realtà coinvolte. Come spiegato da Alessio Barbieri infatti Avis sarà a disposizione dei donatori per informazioni e donazioni di sangue in loco ma anche per gli esami a chi vorrà iniziare a sostenere l'associazione. Piero Messina e il gruppo della Pubblica Assistenza di Luni saranno invece presenti con i loro mezzi così come Ofelio Scintu e il resto dei volontari della Protezione Civile castelnovese.