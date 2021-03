"Nessun nesso tra il decesso e la situazione di Via Cavana"

Sarzana - Val di Magra - “Non c'è alcun nesso tra i due fatti citati dal consigliere Navalesi. Abbiamo accertato che la persona è stata prontamente soccorsa dal 118 ed è deceduta dopo aver ricevuto l'assistenza richiesta”. La sindaca di Arcola, Monica Paganini, è intervenuta stasera per replicare a quanto affermato dal consigliere di opposizione Alessandro Navalesi (Alternativa per Arcola), il quale, nel corso del consiglio del 2 marzo scorso, aveva collegato il tragico fatto a problemi di accessibilità di Via Cavana, a Trebiano. La strada in questione, ha poi precisato la prima cittadina, “è privata, collinare, sterrata, chiusa al suo estremo, senza continuità perché non è di collegamento ad alcuna viabilità. Una strada interpoderale di terriccio e ciottolato storicamente utilizzata per arrivare ai fondi agricoli e successivamente alle abitazioni che ci si sono costruite negli anni successivi. Il sedime della strada vicinale, compresi gli accessori e le pertinenze, è giuridicamente privato, di proprietà dei titolari dei terreni latistanti. L'eventuale diritto reale di transito pubblico si rinviene se esiste concretamente un diritto di servitù di passaggio a favore di una collettività. Resta quindi in questo caso da verificare la sussistenza della cosiddetta dicatio ad patriam, che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all'uso collettivo di transito, e si realizza effettivamente e non sulla carta. Sono quindi strade private vicinali quelle che vengono utilizzate da un numero definito e circoscritto di utenti per fini privati. Questa ipotesi in giurisprudenza si verifica per esempio per le strade senza uscita, strade a fondo cieco. Le strade vicinali private che assumono invece un carattere pubblico, lo sono perché adducono a luoghi pubblici di interesse generale, e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini”. Parole, quest'ultime, corroborate dalla menzione di una sentenza della Cassazione.