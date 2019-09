"Mi mandi la carta d'identità via Whatsapp", e così scatta la truffa

Sarzana - Val di Magra - Truffe telefoniche in corso. Il Comune di Luni, su indicazione dei carabinieri della Val di Magra, informa che "sono in corso tentativi telefonici di complesse truffe finalizzate al furto di identità". Persone che chiamano da numeri italiani chiedono l’invio di copia dei documenti di identità tramite WhatsApp, sostenendo di essere stati incaricati di risolvere problemi agli apparati di telefonia mobile o fissa.

"In seguito inviano un codice, ed utilizzando i dati trasmessi via WhatsApp con il documento ed il codice effettuano degli abbonamenti a pagamento a danno degli ignari malcapitati. I carabinieri raccomandano di non spedire fotografie di documenti a persone sconosciute via WhatsApp e di contattare il gestore della telefonia fissa e mobile soltanto attraverso i numeri ufficiali".