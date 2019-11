"Mi denunci e ti accoltello", poi arriva la Polizia

Sarzana - Val di Magra - Un naso rotto da raddrizzare al pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo. Era finita così la nottata di venerdì scorso per un 35enne di origine marocchina, che aveva raccontato di essere stato aggredito con schiaffi, pugni e calci per futili motivi, all’interno della stazione ferroviaria di Sarzana da tre connazionali che nell'occasione gli avevano anche rubato il cellulare e circa 30 euro. La vittima era riuscita a recuperare il cellulare dalle mani di uno di loro e chiamato la Polizia, mentre i malviventi si davano alla fuga lungo i binari. Non sono andati lontani.

La sera stessa, dopo essere stato medicato al nosocomio sarzanese e dimesso con una prognosi di 20 giorni, l'uomo sarebbe tornato in stazione per prendere un treno. Sui binari l'incontro meno auspicato: uno degli aggressori di poche ore prima. I toni non meno aggressivi, questo lo minacciava di accoltellarlo in caso di denuncia alle forze di Polizia. Da lì sono partite le indagini della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato di Sarzana che hanno consentito di individuare i tre aggressori. Sono tre cittadini marocchini, di 41, 28 e 20 anni rispettivamente, tutti già conosciuti agli uffici. Sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di rapina, lesioni ed omissione di soccorso. Per due di loro sono in corso ulteriori accertamenti a cura dell’ufficio immigrazione per capire se ci sono gli estremi per l'espulsione dal territorio nazionale.