"Limitare l'uso di botti privilegiando prodotti meno pericolosi"

L'invito del Comune di Arcola a due giorni dalla notte di San Silvestro.

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola “Vista la nota pervenuta dalla Prefettura della Spezia circa l'uso dei prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie ed in particolare per la notte dell'ultimo giorno dell'anno”, invita la cittadinanza “a non utilizzare o limitare al massimo l'utilizzo dei "botti", previlegiando viceversa l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali ad esempio quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici più gradevoli e meno dirompenti”. L'amministrazione invita altresì “i consumatori a mettere in atto tutte le cautele necessarie per prevenire rischi per l'altrui e la propria incolumità. I cittadini sono invitati a non utilizzare i botti in luoghi di aggregazione o affollati, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di luoghi storici o monumenti a valenza architettonica”.