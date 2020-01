"Indagine Dia conferma presenza criminale in provincia"

Sarzana - Val di Magra - La relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia durante il primo semestre del 2019 conferma la presenza in tutto il territorio ligure di organizzazioni criminali che sfruttano sia la ricchezza del tessuto economico-imprenditoriale sia l'importanza dei porti, come testimonia anche la recentissima operazione "Samba" che ha portato al sequestro di 333 chili di cocaina in un container proveniente dal Brasile arrivato nel porto della Spezia. In particolare, per la provincia della Spezia, la relazione della DIA "non solo segnala la presenza di un locale di 'Ndrangheta nel comune di Sarzana ma ricorda anche gli investimenti in attività produttive da parte di soggetti imprenditoriali contigui a reti criminali mafiose, come prova l'emissione di una interdittiva antimafia ai danni di un'azienda operante nel ciclo degli inerti" nei pressi del fiume Magra all'interno dell'area protetta del Parco Montemarcello-Magra-Vara. "Alla luce di quanto emerge dalla relazione, il coordinamento di Libera La Spezia auspica che queste denunce possano aprire un dibattito su cui le istituzioni e gli amministratori possano confrontarsi, avviando la strada di una politica seria, attenta e scrupolosa affinché ognuno, per quanto di propria competenza, possa adottare

provvedimenti concreti per il contrasto degli interessi criminali".