"Grazie a tutti gli operatori dell'hospice di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo: "La famiglia Bagnone desidera porgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori socio sanitari dell’Hospice di Sarazana, e in particolare alla dottoressa Albano, al dottore Bregnocchi, al dottor Santini, a tutto il reparto infermieristico, per le cure e il sostegno dati al loro caro Fiordolivo. Nel grande dolore che li ha colpiti, la famiglia ha infatti potuto contare sulla professionalità e sull’umanità trovati in questa struttura dedicata alle cure palliative. Questo ringraziamento è anche l’occasione per porre l’attenzione sull’importanza delle cure palliative e sull’esistenza di una struttura pubblica ad esse dedicata in grado di fornire un reale sostegno alle famiglie che si trovano in situazioni non solo molto dolorose ma spesso anche difficili da gestire. All’interno dell’Hospice si può trovare, come accaduto alla nostra famiglia, sostegno medico, pratico e morale nel rispetto della privacy di ogni paziente e dei suoi familiari".