Sarzana - Val di Magra - Era l'autunno 2014 quando Sarzana inaugurava, lungo Viale Alfieri, il Giardino della memoria, un percorso, dedicato in particolare, ma non solo, alla terza età, composto da dieci pannelli riportanti esercizi per allenare la memoria camminando. Insomma, tenere allenate le capacità mentali per rendere la vita difficile all'invecchiamento cognitivo, il tutto all'aperto, quindi unito al piacere e ai benefici effetti delle attività all'aria aperta. Peccato che oggi, a qualche anno di distanza dal via di questo semplice progetto, l'unica cosa che si può apprendere dai pochi pannelli superstiti è qualche nozione di vandalismo. Infatti, tra supporti vuoti e pannelli imbrattati da insulti e improbabili réclame di stupefacenti, oggi c'è da sperare che nessun nonno in cerca di invecchiamento attivo faccia affidamento sul fu Giardino.