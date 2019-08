"Amianto nell'acqua", occhio ai falsi agenti della Polizia locale

Sarzana - Val di Magra - Allarme 'truffa dell'amianto' a cavallo in Val di Magra e dintorni. Al 112, che ha diffuso l'informazione alle istituzioni, è giunta infatti la notizia di personaggi che, indossando una casacca con su scritto ingannevolmente 'Polizia locale', hanno chiesto a un anziano se potevano entrare in casa e verificare la presenza di amianto nell'acqua corrente. Il nonnino non ha mangiato la foglia e, dal citofono, ha chiarito che non li avrebbe fatti entrare. E i due truffatori, spiegano le forze dell'ordine, si sono allontanati. Ma il rischio che qualche suo parietà posso cascarci è concreto, perciò gli amministratori comunali hanno deciso di spargere il verbo con il fine di prevenire disavventure. Tra questo il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e l'assessore alla sicurezza del Comune di Sarzana, Stefano Torri.



“Massima attenzione a questi personaggi che si aggirano per la città chiedendo di accedere alle abitazioni simulando di essere agenti della Polizia locale. Smentisco categoricamente che la Polizia locale di Sarzana sia impegnata in questo tipo di controlli. Trattasi di truffa, quindi se questi individui bussassero alla vostra porta, non aprite e contattate le forze dell'ordine telefonando al 112 o alla Polizia locale al fisso 0187614250”, ha scritto l'assessore sarzanese sul suo profilo Facebook innescando una provvidenziale catena di condivisioni che, si spera, possa scongiurare il buon esito del piano dei finti agenti.