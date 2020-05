Ztl ridotta per consentire l'accesso alle attività take-away

Sarzana - Val di Magra - Con la riprese dell'attività da asporto di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie per il periodo di vigenza dei provvedimenti in essere contro la diffusione del coronavirus, dal fine settimana sono cambiato gli orari di accesso alla ztl del centro storico di Sarzana.

Come disposto dalla delibera di giunta e dall'ordinanza della Polizia Locale infatti i varchi della zona a traffico limitato saranno in vigore dalle 14.00 alle 19.00 e dalle 21.30 alle ore 6.00, per consentire alle attività che offrono servizio take away.