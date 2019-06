Ztl e area pedonale, come cambia Sarzana da domani

Sarzana - Val di Magra - Da domani la nuova regolamentazione della mobilità urbana all'interno del centro storico cittadino di Sarzana entrerà in vigore. Lo stabilisce l'ordinanza n.111 firmata dal comandate della polizia municipale Roberto Franzini. Fra le novità l'inserimento di un orario per il carico e scarico delle merci per i residenti muniti di contrassegno e gli autorizzati.



“Nel mio dialogo continuo con la cittadinanza, in queste settimane in cui abbiamo anticipato le variazioni - spiega l'assessore alla polizia locale Stefano Torri - ho recepito la necessità di garantire una finestra di accesso al centro, soprattutto per tutelare i cittadini residenti, gli anziani e gli invalidi. Abbiamo quindi deciso di consentire l'accesso dalle ore 9.00 alle ore 11.30 per tutti i giorni feriali. La diminuzione dei veicoli all'interno del centro storico comporterà benefici alla circolazione, più sicurezza, tutela dell'ambiente e il rispetto al riposo e alla quiete pubblica, garantendo anche la possibilità a tutti e alle categoria più fragili l'accesso al centro storico la mattina”.



Da domani dunque l'organizzazione della circolazione nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato seguirà le seguenti disposizioni:

ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L) - divieto di transito e sosta permanente dalle ore 14 alle ore 06 a tutti i veicoli fatta eccezione per le categorie esentate e/o autorizzate nelle seguenti vie e piazze: via Gramsci tratto da piazza San Giorgio a piazza Luni, via Marconi, via Bertoloni, via Torrione San Francesco, piazza Matteotti esterno piazza direzioni verso Torrione Stella Nord, Via T. Stella Nord, via Mazzini tratto da viale Mazzini a piazza Firmafede, piazza Firmafede, via Cattani tratto da Piazza Cittadella a via Castruccio, via Fiasella tratta da piazza Cittadella a via Castruccio, via Mascardi tra da piazza Cittadella a via Castruccio, via Castruccio tratto da via Cattani a via Paci, via Cittadella, via Torrione Stella Sud, via Landinelli.



Nelle suddette strade in periodo di vigenza della ZTL (dalle ore 14 alle 06) è istituito il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli con esclusione di quelli autorizzati, e quelli previsti nelle deroghe al transito in area pedonale.

AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) — divieto di transito e sosta permanente dalle ore 00 alle ore 24 a tutti i veicoli fatta eccezione per le categorie esentate e o autorizzate nelle seguenti vie e piazze: via Gramsci tratto da piazza Luni a piazza Matteotti, via Torrione Genovese, via Mazzini tratto da piazza Matteotti a piazza Firmafede, via dei Fondachi, via Bonaparte, via Fiasella tratto da piazza Matteotti a via Castruccio, via Mascardi tratto da piazza Matteotti a via Castruccio, via Cattani tratto da via castruccio a via Bonaparte, via Dietro il Teatro, vicolo Bonicella, via Cicala, via Sotto gli Uffici, vicolo Ivani, piazza Garibaldi, piazza Calandrini, via Rossi, piazza Matteotti lato Porta Romana,via Landinelli 90 e piazza Cesare Battisti.



Altra novità della nuova regolamentazione è il transito che sarà consentito ai residenti autorizzati all’interno delle A.P. di via Fiasella, via Mascardi e via Cattani, muniti di contrassegno e agli autorizzati in deroga dal Comando di polizia locale di Sarzana, dalle ore 9 alle ore 11,30 eccetto i festivi, al fine di effettuare operazioni di carico e scarico per un periodo massimo di 30 minuti con esposizione obbligatorio del disco orario. Per favorire la mobilità degli utenti sono comunque istituiti nel perimetro esterno alle aree pedonali stalli di sosta riservati al carico e scarico con permanenza massima di 30 minuti da segnalare con disco orario.