Sarzana - Val di Magra - Dopo la delibera di giunta di ieri che ha modificato gli orari di funzionamento della Ztl di Sarzana per consentire il raggiungimento degli esercenti che fanno attività di take away, questa mattina il comandante della Polizia Locale Franzini ha firmato l'ordinanza che regolamenta la mobilità urbana all'interno del centro storico a partire da oggi. Fino al 10 giugno 2020 dunque la zona a traffico limitato sarà attiva dalle 14.00 alle 19.00 e dalle 21.30 alle ore 06.00.