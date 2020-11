Welfare territoriale, Arcola si dota del "maggiordomo di quartiere"

Sarzana - Val di Magra - Anche il comune di Arcola ha il suo "maggiordomo di quartiere": si tratta di un servizio di welfare territoriale, particolarmente utile in questo periodo di emergenza sanitaria, che va a rafforzare la rete di ascolto e monitoraggio a favore dei soggetti più fragili, già attivata sul territorio dai servizi sociali del Comune e dalle Associazioni di volontariato che quotidianamente e in modo egregio operano al servizio del cittadino.



In questo modo si intende fornire un supporto a chi è più in difficoltà per le piccole incombenze quotidiane (pagamento bollettini postali, ritiro posta e pacchi, ritiro ricette e medicinali, aiuto nella vita quotidiana e nel disbrigo di pratiche amministrative) sostenendo le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie nella conciliazione vita-lavoro. Per il Comune di Arcola il maggiordomo sarà presente presso la Sala Polivalente in Piazza 2 Giugno al Ponte di Arcola il lunedì dalle 9 alle 16, contattabile al numero 3240212437.