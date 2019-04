Welcome card e circolare del Caprione per la promozione di Ameglia

Nuovo logo e slogan per la comunicazione turistica. De Ranieri: "Assessori Ferti e Ravani hanno dato nuovi impulsi e idee". Corse del fine settimana collegheranno i borghi con Lerici e Romito.

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo logo di promozione turistica, una 'welcome card' per i servizi e un nuovo collegamento di trasporto pubblico con frazioni e comuni limitrofi. Ad Ameglia la primavera porta molte novità mentre altre sono dietro l'angolo visto che a breve sarà chiuso anche il calendario degli eventi estivi.

“Nell'ultimo mese abbiamo lavorato per riorganizzare un po' la promozione turistica dei nostri borghi – spiega l'assessore Ferti fresca di delega – e lo abbiamo fatto partendo dal concorso di idee che per la realizzazione di un nuovo logo che ha coinvolto una quarantina di ragazzi del Parentucelli-Arzelà e dell'istituto Steiner di Torino che si è aggiudicato i 1.500 euro in palio grazie al progetto del suo studente Daniele Carollo che presto verrà qui ad Ameglia con una delegazione della sua scuola. Al suo disegno noi abbiamo aggiunto lo slogan “Something different” col quale vogliamo aggiungerci alla campagna lanciata da Regione Liguria con l'intento di promuovere un territorio unico”.



Dopo i tre incontri fatti nei giorni scorsi con commercianti, strutture ricettive e associazioni è invece pronta a partire anche la “Welcome card”, strumento che permetterà ai turisti di accedere a servizi come trasporto pubblico, itinerari culturali e sconti, mentre agli operatori che aderiranno di poter usufruire di una riduzione del 5% sulla tari. “Ci sarà tempo per aderire gratuitamente fino al 22 aprile – prosegue il neo assessore al commercio Ravani – ed entrare così nel circuito della card che sarà distribuita dalle strutture ricettive nelle quali alloggiano i turisti che avranno anche modo di interagire con il sito e app che saranno messi a disposizione. Gli operatori, che avranno così modo di farsi conoscere, decideranno su quali pacchetti applicare gli sconti, mentre i visitatori avranno modo di scoprire non solo i borghi ma anche attività sportive ed escursionismo”.



A raccordare queste due nuove attività ma soprattutto la fruibilità delle frazioni amegliesi sarà come detto la “circolare del Caprione”, messa a punto con Atc e Comune di Lerici per avere ogni fine settimana – probabilmente già entro Pasqua – un collegamento con Lerici e Romito che fino ad oggi mancava. “Il progetto sarà finanziato grazie alla tassa di soggiorno – spiega il sindaco De Ranieri – e consentirà finalmente ai turisti che arrivano in stazione a Sarzana (via Arcola) o soggiornano nelle varie frazioni, di poter raggiungere Bocca di Magra o Tellaro, Montemarcello oppure Punta Bianca. I due nuovi assessori – aggiunge – hanno dato un impulso notevole e questo sarà un anno che ci consentirà di fare passi avanti importanti valorizzando e promuovendo il nostro patrimonio paesaggistico e culturale. Non solo – conclude – continuiamo a ragionare anche su un progetto di mobilità via mare che con il supporto della Provincia potrebbe consentire anche di riattivare un collegamento con Lerici, Spezia e le Cinque Terre”.