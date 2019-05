Welcome Card e bus per le frazioni, Ameglia coccola i turisti

Al via domani il servizio di ATC che collegherà tutte le località del comune con Lerici e Arcola mentre la tessera ha già trovato l'adesione di 80 operatori turistici e commerciali. Ferti: "Vogliamo migliorare la nostra offerta".

Sarzana - Val di Magra - Effettuerà le sue prime corse domani, sabato 1 giugno, il nuovo servizio “Bus tour Ameglia” pensato da Comune e Atc per collegare tutte le frazioni del territorio con i comuni limitrofi di Lerici e Arcola offrendo così una nuova possibilità di trasporto a turisti e residenti. La “circolare del Caprione”, che l'amministrazione De Ranieri è riuscita ad istituire grazie ai proventi della tassa di soggiorno, sarà in vigore tutti i sabati e i festivi fino al 1 settembre e sarà utilizzabile con un semplice biglietto da un euro e cinquanta oppure gratuitamente per i possessori della Welcome Card. Quest'ultima è infatti l'altra novità importante nell'estate amegliese e nelle rinnovate attenzioni al turismo da parte della nuova titolare della delega in giunta Serena Ferti che in queste settimane ha lavorato sull'introduzione di un nuovo strumento che ha già trovato l'adesione di una trentina di strutture ricettive e cinquanta operatori commerciale. La tessera sarà infatti distribuita gratuitamente a chi soggiornerà per almeno due notti nel comune di Ameglia e darà diritto a sconti e promozioni, escursioni e visite guidate negli itinerari turistici.

“A queste novità – sottolinea Ferti – si aggiunge la riapertura dal 14 giugno (dal venerdì alla domenica) dell'info point turistico adiacente a piazza Pertini a Fiumaretta nel quale saranno disponibili tutti i materiali informativi e promozionali, compresa la nuova brochure che abbiamo realizzato in italiano e inglese e che comprende tutte le particolarità delle nostre frazioni reperibili anche sul sito “Vivi Ameglia” che stiamo provvedendo a tratture interamente anche in inglese. Ci sono ampi margini di miglioramento – aggiunge l'assessore – ma stiamo facendo il possibile per far crescere il turismo e migliorare la nostra offerta. Ringrazio Atc per aver messo a punto un itinerario capillare che sarà utile a chi arriverà qui per la prima volta e ai residenti che potranno spostarsi senza muovere l'auto”.



“Abbiamo aderito al progetto con grande soddisfazione – ha evidenziato Gianfranco Bianchi, presidente di Atc Esercizio – quello di Ameglia è uno dei primi comuni a scegliere un servizio del genere utilizzando la tassa di soggiorno e siamo sicuri che altri lo seguiranno. Non si tratterà di una circolare classica, le sei corse giornaliere toccheranno diversi punti del territorio per un giro completo che sarà di circa un'ora e mezzo con tariffazione normale e gratis per i possessori della welcome card. È in atto – ha concluso – un progressivo cambiamento dell'economia della nostra provincia e puntare sul turismo è sicuramente un segnale importante”.



Il primo bus partirà da Romito Ponte alle 8.30 del mattino e toccherà Cafaggio, Fiumaretta, Bocca di Magra, Ameglia, Montemarcello e Zanego.