Weekend senza app per le spiagge libere di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Sabato 20 e domenica 21 giugno l’accesso alle spiagge libere di Fiumaretta e Bocca di Magra sarà consentito senza la prenotazione tramite APP “TuPassi”, scelta dall'amministrazione per contingentare gli afflussi durante la stagione estiva.

I bagnanti potranno quindi recarsi direttamente su litorale dove troveranno gli steward che controlleranno gli ingressi fino ad esaurimento posti. Gli stalli – ricorda il Comune - sono limitati secondo l’ampiezza dell’area, e ognuno potrà ospitare un massimo di cinque persone delle stesso nucleo famigliare.

Sarà possibile soggiornare in spiaggia nel turno del mattino (9:00/13:30), pomeriggio (14:00/19:00) oppure per l’intera giornata comunicandolo direttamente alla guardia presente in spiaggia.



Per quanto concerne la spiaggia di Punta Corvo, saranno consentiti un massimo di 175 accessi. Il servizio battelli non sarà ancora operativo questo fine settimana pertanto ingresso solo via terra tramite il sentito da Montemarcello.

A partire invece dalla prossima settimana sarà possibile usufruire della prenotazione del posto tramite APP a partire da tre giorni prima. Altre informazioni saranno reperibili sul sito ufficiale del Comune e su ViviAmeglia.