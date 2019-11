Weekend promozionale e baratto del libro alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Al centro commerciale "La Fabbrica" da sabato 9 novembre, per due fine settimana consecutivi, sarà operativa la promozione "Aspettando il Black Friday", dove gli acquisti dei clienti saranno convenienti. Basterà recarsi allo stand presente in galleria dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 ed acquistare con 15 euro un carnet di buoni spesa del valore di 30 euro. Quindi 15 euro di acquisti li regala direttamente il centro commerciale. Dal 9 al 17 novembere compresi, si possono spendere i buoni durante la settimana nei negozi e nel superstore Conad. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet e sui social del centro. Per venerdì 8 inoltre, dalle 15 alle 20, torna il “Baratto

del libro per bambini, ragazzi ed adulti”, promosso dall’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano ed in collaborazione con La Fabbrica e “Conad Superstore”. Il grande successo che il “Baratto” incontra ad ogni appuntamento è provato anche dai numeri che ogni mese superano spesso ì 1500/ 2000 libri consegnati e ritirati; inoltre nell’ambito della rassegna "Assaggi d'autore" verrà presentato il libro “La Banda degli occchialuti”. Il tutto preceduto, come da tradizione, alle 17 dalla tradizionale merenda rustica a km zero con una degustazione di prodotti tipici, presentata dalla Proloco arcolana.