Weekend di eventi alla Fabbrica, bambini protagonisti

Sarzana - Val di Magra - Alla Fabbrica entra nel vivo il Natale con un week end di eventi per le famiglie ma soprattutto per i più piccoli: per loro il villaggio di Babbo Natale riapre sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 16 alle 19 nell'apposita area attrezzata dove Nataline e animatrici sapranno coinvolgerli con disegni, letterine, foto ricordo e tante altre simpatiche attività. A questo attesissimo evento si aggiungono spettacoli e intrattenimenti per tutta la famiglia: sabato 14 dalle 17.30 la Corale di San Bartolomeo di Ponzano Magra proporrà, come da tradizione, il suo attesissimo concerto Gospel. - domenica 15, a partire, dalle 16, si rinnova l’appuntamento dedicato agli amanti del ballo liscio con l’orchestra di Fabio Cozzani. Come ogni anno è a disposizione, all'entrata principale, il servizio di confezionamento dei pacchi regalo a cura dell'Asd Volley Val di Magra.